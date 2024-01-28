BuzzFeed Quiz Party!
Take this quiz with friends in real time and compare resultsCheck it out!
Here are the answers:
1. Britney Spears
2. George W. Bush
3. Tiger Woods
4. Jackie Chan
5. Oprah Winfrey
6. Josh Hartnett
7. Venus Williams
8. Saddam Hussein
9. Lance Armstrong
10. Jonathan Taylor Thomas
11. Al Gore
12. Denise Richards
13. Shaggy
14. Colin Powell
15. Uma Thurman
16. Macy Gray
17. Melissa Joan Hart
18. Sisqó
19. Minnie Driver
20. Bono
21. Marlon and Shawn Wayans
22. Taylor Hanson
23. Eddie Griffin
24. Tom Green
25. Tara Reid
26. Dick Cheney
27. DJ Qualls
28. Sean William Scott
29. John F. Kennedy Jr.
30. Jonathan Lipnicki