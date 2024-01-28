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Two Decades Ago These Were The Most Recognizable People In The World, And I'm Curious If You Recognize Them Now

The responses to these questions might surprise you.

Andrew Ziegler
by Andrew Ziegler

BuzzFeed Staff

BuzzFeed Quiz Party!
 

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Here are the answers:

1. Britney Spears

2. George W. Bush

3. Tiger Woods

4. Jackie Chan

5. Oprah Winfrey

6. Josh Hartnett

7. Venus Williams

8. Saddam Hussein

9. Lance Armstrong

10. Jonathan Taylor Thomas

11. Al Gore

12. Denise Richards

13. Shaggy

14. Colin Powell

15. Uma Thurman

16. Macy Gray

17. Melissa Joan Hart

18. Sisqó

19. Minnie Driver

20. Bono

21. Marlon and Shawn Wayans

22. Taylor Hanson

23. Eddie Griffin

24. Tom Green

25. Tara Reid

26. Dick Cheney

27. DJ Qualls

28. Sean William Scott

29. John F. Kennedy Jr. 

30. Jonathan Lipnicki

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