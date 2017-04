Numa tacada só, lista do Fachin enfraqueceu Temer e atingiu presidenciáveis do PT e PSDB

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Padilha é o negociador de Temer com o Congresso da Reforma da Previdência, a principal agenda do governo.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

O procurador Rodrigo Janot pediu investigação sobre atos de corrupção contra 9 ministros – um terço do atual governo. O ministro Fachin abriu inquéritos contra 8 e devolveu à PGR um inquérito, contra Roberto Freire (Cultura), para avaliar se a imputação de crime não estava prescrita (fora do prazo legal para processo). Entre eles, Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral de Governo), os dois auxiliares mais próximos de Temer. Padilha é o negociador com o Congresso da Reforma da Previdência, a principal agenda do governo.

Temer, que foi mencionado num episódio de doação pela Odebrecht de R$ 10 milhões em fundos não declarados na eleição de 2014 (o BuzzFeed revelou em dezembro que parte do dinheiro foi entregue no escritório de um amigo dele), não pode ser investigado por atos anteriores ao seu mandato. Temer nega ter recebido dinheiro ilegal.

Os inquéritos abertos pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tiveram o efeito de uma bomba lançada sobre a elite política do Brasil. Em uma só tacada, enfraqueceram o governo de Michel Temer e lançaram novas – e graves – suspeitas sobre os nomes do PT e do PSDB cogitados para a sucessão presidencial de 2018.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Líder em todas as pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi citado por ao menos cinco delatores em episódios que a Procuradoria-Geral da República considera que o petista agiu em troca de favores da maior empreiteira do país.



Numa delas, Emílio Odebrecht, presidente do conselho de administração da empreiteira, e o ex-executivo Alexandrino Alencar contaram que a empresa ajudaria a Touchdown, empresa de marketing esportivo de um dos filhos de Lula, em troca do ex-presidente "melhorar a relação" do conglomerado com Dilma Rousseff.

Outro pedido de investigação feito pela PGR envolvendo familiares de Lula envolve o suposto pagamento de uma mesada para Frei Chico, um dos irmãos do ex-presidente. A Procuradoria também reuniu indícios, com base nos delatores, de que o ex-presidente agiu para influenciar a edição da Medida Provisória 703/2015, que estabeleceu as regras dos acordos de leniência, a pedido da Odebrecht.



O ex-presidente, que já é réu em processos no Paraná e no Distrito Federal, vem reiteradamente negando qualquer irregularidade. As novas suspeitas serão remetidas à Justiça Federal do Paraná.



O PSDB, partido que vem polarizando as disputas presidenciais com o PT desde 1994, também ficou enroscado na delação da Odebrecht. Seus três presidenciáveis serão investigados.