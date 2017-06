31 mascotas perfectas que han mejorado muchísimo las vidas de sus humanos

Share On pinterest Share On pinterest

Nota: Esta contribución incluye contenidos relacionados con autolesiones e ideación suicida.

"Esta es mi nenita, Shelby Belle. Me han diagnosticado trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención, psicosis e ideación suicida. Y también tendencia a autolesionarme. Todos los días son duros. Si no la tuviera estaría en un ataúd oscuro a tres metros bajo tierra, con ropa elegante y mis órganos repartidos entre las personas que los necesitan. Es mi perra de apoyo emocional, candidata a perro de servicio psiquiátrico para mí y perro terapéutico en formación. Me ayuda con los ataques de ansiedad lamiéndome las manos y la cara, dándome empujoncitos y acurrucándose a mi lado. Me da una enorme razón para seguir en la tierra. Me guía durante mis episodios psicóticos y me devuelve a la realidad. No podría sentirme más agradecida por mi perrito de rescate de 35 $.

Me ha enseñado que la vida es mejor que lo que mis enfermedades mentales me dicen, y que debo seguir luchando. No solo hace todo eso, sino que también me inspira y me recuerda que tengo que seguir utilizando mis estrategias para afrontar las cosas, como por ejemplo la fotografía, dibujar y hacer ejercicio. Como veis, es en gran medida mi tema de conversación favorito. Sin esta perra, no estaría en ningún lado".

—cameronl43677139a