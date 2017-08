Share On link Share On link

O PSC já liberou o deputado Jair Bolsonaro (RJ) e seus filhos para embarcar no Patriotas, o novo nome do nanico PEN, sem perder seus mandatos.



"Para quem quiser sair, a porta está aberta", disse em entrevista ao BuzzFeed Brasil o pastor Everaldo, que foi derrotado à presidência em 2014 e, em 2018, espera concorrer ao Senado pelo Rio.



Pastor Everaldo evitou críticas a Bolsonaro, com quem a legenda tinha desentendimentos desde o ano passado, mas deixou escapar uma ironia ao falar da saída do parlamentar do PSC: "Olha só, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, que devemos dar graças a Deus a todas as coisas".



A legenda presidida pelo Pastor Everaldo espera filiar em outubro o futuro candidato à vaga, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro.



Com dez deputados federais, a bancada do PSC deve perder ao menos dois nomes nos próximos dias: Jair Bolsonaro e seu filho, Flávio.



Outros dois filhos de Bolsonaro também devem ingressar no Patriotas. A "debandada" do PSC deve ser menor do que o alardeado por Jair Bolsonaro, na expectativa dos dirigentes da legenda.