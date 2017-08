Presidente de partido que vai lançar Bolsonaro emprega cinco parentes em seu diretório

Share On link Share On link

"No início do PEN, antes, eu tinha dificuldade em montar o diretório, ninguém queria vir. Eu fui pegando pessoas de minha confiança, por isso parentes", ele afirmou.

De acordo com os documentos anexadas à prestação de contas no TSE, dois irmãos, dois sobrinhos e o filho de uma sobrinha de Adilson estão na folha de pagamento do partido.

Trecho da folha de pagamento do PEN mostra o salário de Aguinaldo Barroso de Oliveira, irmão de Adilson e tesoureiro do partido.

As contas do partido foram assinadas por Adilson e um de seus irmãos, Aguinaldo Barroso de Oliveira, que é o tesoureiro do partido. "No caso do tesoureiro, eu preciso colocar alguém de minha confiança. Mas dei baixa [demiti] em vários no início do ano", afirmou o presidente da sigla.

Em 2016, o PEN recebeu R$ 6,9 milhões do Fundo Partidário, reserva pública que é distribuída aos partidos políticos proporcionalmente à votação que obtiveram na última eleição.

Partidos nanicos, como é o caso do PEN — cuja bancada em Brasília é composta por três deputados e nenhum senador —, costumam ter como única fonte de receita o fundo público.

Com a chegada de Bolsonaro, o número de deputados do PEN irá aumentar — além dele, outros parlamentares de seu grupo político, como o filho Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), também devem se filiar à sigla.

Assim, a parcela do Fundo Partidário destinada ao PEN deve crescer.

Segundo o balanço do partido, os gastos com recursos do fundo partidário somaram, no ano passado, R$ 9,9 milhões. O valor inclui o dinheiro recebido em 2016, mas também reservas de anos anteriores que não haviam sido gastas.

Gastos que utilizaram dinheiro de outras fontes, por sua vez, somaram apenas R$ 6.653,89.

Assim como Bolsonaro, Barroso é dissidente do PSC, partido ligado a denominações evangélicas que lançou o pastor Everaldo à Presidência em 2014.