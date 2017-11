Na DC Comics, editor cresceu nos escalões da empresa mesmo depois de ser acusado de assédio sexual

Share On more Share On more

No momento da publicação das denúncias, Berganza não respondeu aos pedidos de comentários para a reportagem. Um representante da DC Comics disse que a DC e a WB estão "comprometidas" com um local de trabalho livre de assédio. Somente após o BuzzFeed News publicar a reportagem a DC Comics suspendeu Berganza da empresa. "Será feita uma pronta e cuidadosa análise sobre os próximos passos no que se refere às alegações contra ele", disse a empresa.

Dentro de uma indústria que criou algumas das mais influentes histórias americanas de ficção – que por sua vez deram base para filmes blockbuster, programas de TV e videogames –, Berganza tornou-se notório pelo contraste entre sua conduta pessoal e seu sucesso profissional. Nos seus 25 anos na DC, ele passou por cargos como editor do grupo e editor-executivo, responsável por franquias como Superman e Mulher Maravilha – propriedades que se tornaram cada vez mais valiosas conforme filmes de super-heróis dominaram as bilheterias e definiram a cultura pop. Berganza tornou-se um funcionário quintessencial em uma empresa que fazia parte de uma grande empresa e que estava em uma empresa ainda maior; a DC Comics é parte da DC Entertainment, que pertence à Warner Bros., parte da Time Warner Inc.

