環境NGO「WWF」が援助する密猟監視レンジャーら、アジアやアフリカで住民に暴力

Rikako Takahashiに連絡する メールアドレス:rikako.takahashi@buzzfeed.com.

Tom Warren is an investigations correspondent for BuzzFeed News and is based in London. Tom Warrenに連絡する メールアドレス:tom.warren@buzzfeed.com.

Katie Baker is an investigative reporter for BuzzFeed News and is based in London. Katie J.M. Bakerに連絡する メールアドレス:katie.baker@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.