第25回参院選が7月4日に告示された。投開票は7月21日。ここから17日間の選挙戦が始まった。
各党の党首・幹部が街頭であげた「第一声」を分析した。
自民党・安倍晋三総裁（首相）
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福島選挙区では、森まさこ氏（自民）、水野さち子氏（無所属）、田山雅仁氏（諸派）が立候補している。
立憲民主党・枝野幸男代表
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国民民主党・玉木雄一郎代表
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静岡選挙区では、牧野京夫氏（自民）、徳川家広氏（立憲）、榛葉賀津也氏（国民）、鈴木千佳氏（共産）、畑山浩一氏（諸派）が立候補している。
公明党・山口那津男代表
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兵庫選挙区では、加田裕之氏（自民）、安田真理氏（立憲）、高橋光雄氏（公明）、清水貴之氏（維新）、金田峰生氏（共産）、原博義氏（諸派）が立候補している。
日本共産党・志位和夫委員長
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日本維新の会・松井一郎代表
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大阪選挙区では、太田房江氏（自民）、亀石倫子氏（立憲）、杉久武氏（公明）、にしゃんた氏（国民）、辰巳孝太郎氏（共産）、東徹氏（維新）、梅村みずほ氏（維新）、濱田健氏（諸派）、足立美生代氏（諸派）、尾崎全紀氏（諸派）、数森圭吾氏（諸派）、佐々木一郎氏（諸派）が立候補している。
社民党・吉川元幹事長
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東京選挙区では、丸川珠代氏（自民）、武見敬三氏（自民）、山口那津男氏（公明）、塩村文夏氏（立憲）、山岸一生氏（立憲）、水野素子氏（国民）、吉良佳子氏（共産）、音喜多駿氏（維新）、朝倉玲子氏（社民）、いずれも諸派の野原善正氏、七海ひろこ氏、大橋昌信氏、溝口晃一氏、佐藤均氏、横山昌弘氏、大塚紀久雄氏、いずれも無所属の森純氏、関口安弘氏、西野貞吉氏、野末陳平氏が立候補している。
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