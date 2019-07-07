目立つのが「人たち」。松井代表は演説の中で、特定の人々を紹介する時に「そういう人たち」「永田町の人たち」「この人たち」という言葉を用いた。

「僕」は松井代表が演説で用いた一人称。「梅村」は応援候補の名前。