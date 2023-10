育児、パパとママで“評価”が違うのはなぜ？→ある母親の投稿に、共感の声「私は褒められることもないのに」

Why am I crying…🥺 To be clear: this isn’t a comment on my partner, this is a double standard I see around the world. Words & concept inspired by momlife_comics (Mary Catherine Starr) and her viral comic #doublestandards #parenting #momtok #momlife #momsanddads #momsoftiktok #societystandards #societalstandards #society #parents #newparents #momlifecomics #momlife