Mehr als 250 Mitarbeitende kritisieren die Deutsche Welle für ihren Umgang mit Vorwürfen von Belästigung, Mobbing und Einschüchterung

In dem Brief, der Limbourg am Freitag zugestellt wurde, schreiben die Mitarbeitenden, bei den Vorwürfen handele es sich nicht um Einzelfälle. Sie fordern eine externe Untersuchung. „Wir glauben, dass Machtmissbrauch bei der Deutschen Welle allgegenwärtig ist“, heißt es in dem Schreiben.

Mehr als 250 Mitarbeitende der Deutschen Welle haben sich in einem Brief an den Intendanten Peter Limbourg gewendet. Darin werfen sie Limbourg und der Geschäftsleitung vor, nicht angemessen auf Vorwürfe von Machtmissbrauch, sexuellen Übergriffen und Rassismus reagiert zu haben.

Führungskräfte in mehreren Abteilungen der Deutschen Welle hätten ihre Machtposition dazu missbraucht, Mitarbeitenden zu drohen, sie zu belästigen oder einzuschüchtern.

Die Strukturen der Deutschen Welle hätten Betroffene auf systematische Art und Weise davon abgehalten, sich zu äußern. Diejenigen, die versucht hätten, auf Missstände hinzuweisen, seien bestraft worden, kritisieren die Unterzeichnenden weiter.

BuzzFeed News Deutschland veröffentlicht den Brief in ganzer Länge am Ende dieses Textes.

Auf Anfrage von BuzzFeed News sagte Pressesprecher Christoph Jumpelt in einem Telefonat, die Geschäftsleitung werde zunächst den Mitarbeitenden der Deutschen Welle und den Verfassern des Briefes eine Antwort geben, bevor sie sich im Laufe des Abends auch öffentlich äußern werde. Eine Stellungnahme der Deutschen Welle werden wir an dieser Stelle dementsprechend ergänzen.

Deutsche Welle ist seit Monaten mit Vorwürfen konfrontiert

In den vergangen Monaten wurden mehrfach schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Welle bekannt. Die Zeit schrieb Mitte Juli des vergangenen Jahres, dass ein Starmoderator mehrere Mitarbeiterinnen sexuell belästigt und eine Mitarbeiterin vergewaltigt haben soll. Der Sender trennte sich daraufhin von ihm.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte der Guardian, weitere Mitarbeitende hätten von sexuellen Übergriffen, Rassismus und Mobbing berichtet. Zudem berichtete die britische Tageszeitung, dass Leitungspersonen die Vorwürfe ignoriert und Personen gezielt zum Schweigen gebracht haben sollen. So sollen Mitarbeitende, nachdem sie die Vorwürfe erhoben haben, Kündigungen oder weniger Arbeitsschichten erhalten haben.

Nur wenigen Tage nach dem Guardian berichtete die taz ebenfalls über vergleichbare Vorwürfe gegen den Sender. Mitarbeitende würden laut eigener Aussage seit Jahren unter dem Betriebsklima im Auslandssender leiden.

Die Vorwürfe betreffen bislang vor allem die arabische Redaktion und den Standort Berlin. In der arabischen Redaktion soll laut Guardian ein Mitarbeiter einer schwangeren Kollegin vor anderen Mitarbeitenden gedroht haben, ihr einen Finger zu brechen. Im Berliner Standort in der Voltastrasse soll es zu rassistischen Beleidigungen gegen Schwarze, Juden und Pakistaner gekommen sein. Laut Guardian handelt es sich um einen Teamleiter der Sportredaktion. Er arbeitet laut taz seit Anfang 2018 nicht mehr für den Sender, die Vorwürfe seien zuvor aber über Monate verschleppt worden.



In einer Pressemitteilung nannte die Deutsche Welle die Vorwürfe kurz nach der Guardian-Veröffentlichung unbegründet. Sie lägen 18 Monate oder länger zurück, Fälle von Machtmissbrauch seien sofort und gründlich untersucht worden. Offenbar versuchten Mitarbeitende der Deutschen Welle dem Sender zu schaden, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem hätten der Deutschen Welle zufolge über 80 Mitarbeitende einen Brief an den Guardian geschickt, um den Darstellungen zu widersprechen.

Der Pressesprecher der Deutschen Welle, Christoph Jumpelt, hatte als Reaktion auf die Berichterstattung gegenüber mehreren Medien erklärt, die Deutsche Welle habe eine „umfangreiche Aufklärungskampagne zu „Null-Toleranz” gegen sexuelle Nötigung, Mobbing und Machtmissbrauch in jeder Form“ initiiert.

In einer Mitarbeiterversammlung am 22. Januar äußerte sich Intendant Peter Limbourg allerdings wie folgt: „Ich will nicht sagen, dass dieses Haus völlig fehlerfrei ist. Und ich glaube, dass wir in einigen Redaktionen auch nach wie vor Probleme haben und nicht nur Redaktionen, sondern auch Abteilungen.“ Ein rund eineinhalbstündiger Mitschnitt des Meetings liegt BuzzFeed News vor.

Mitarbeitende kritisieren Krisenmanagement

Weiter sagte Limbourg: „Wir haben als Geschäftsleitung, insbesondere Frau Massing und ich, einen großen Teil dazu beigetragen, dass Fälle, die da berichtet wurden, überhaupt behandelt wurden, ans Licht gekommen sind und wir haben diese drei hauptsächlich genannten Fälle auch bearbeitet [...] und haben vor allem sehr schnell Konsequenzen gezogen.“



Nun haben sich mehr als 250 Mitarbeitende erneut zu Wort gemeldet. In ihrem Brief an Intendant Peter Limbourg bekräftigen sie die Vorwürfe gegen die Deutsche Welle.