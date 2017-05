So unterschiedlich kürzen Jobcenter den Hartz IV-Empfängern das Existenzminimum

Share On link Share On link

BuzzFeed News und correctiv.org haben Daten aller 407 Jobcenter ausgewertet. Die Analyse zeigt: Wie häufig und wie stark die Jobcenter das Existenzminimum kürzen, unterscheidet sich drastisch. So werden in manchen Städten nicht nur besonders viele Menschen unter das Existenzminimum gedrückt.

Die Stadt Rosenheim führt die Statistik an. Hier bekommen im Schnitt fast sieben Prozent aller Hartz IV-Empfänger weniger als das Existenzminimum. Das ist rund zehnmal so viel wie im Hochtaunuskreis.

Wie kann es sein, dass manche Jobcenter nur einem Bruchteil ihrer Kunden das Geld kürzen – und andere fast zehnmal so vielen?



Kritik aus dem Bundestag: „Willkürlich“ und „sehr schäbig“

Bundestagsabgeordnete von Grünen und Linken sehen in der Analyse von BuzzFeed News und correctiv.org ein Anzeichen für Behördenwillkür. “Die Sanktionspraxis, so wie wir sie in Deutschland beobachten, ist teilweise willkürlich und vor allem häufig kontraproduktiv”, sagt Wolfgang Strengmann-Kuhn nach Ansicht der Analyse.

Strengmann-Kuhn ist sozialpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Die Grünen fordern die Abschaffung der Hartz IV-Sanktionen.

„Das führt dazu, dass die Leute sich zurückziehen und nicht mehr für die Vermittlungstätigkeit zur Verfügung stehen.“ – Wolfgang Strengmann-Kuhn, Bundestagsabgeordneter für die Grünen

Auch die Partei die Linke fordert schon lange eine Abschaffung der Sanktionen. Ihre stellvertretende Fraktionsvorsitzende und arbeitsmarktpolitische Sprecherin Sabine Zimmermann nennt die Sanktionen „sehr schäbig”.

“Wir reden ja nicht davon, dass die Leute viel Geld haben. Sondern denen wird von dem Nichts, was sie haben, noch was weggenommen. Sowas darf nicht sein, sowas darf es nicht geben. Gerade bei jungen Menschen passiert es, dass sie dann unter der Brücke schlafen oder sich bei Freunden was zu essen holen – das zu verursachen, finde ich schon sehr schäbig.” – Sabine Zimmermann, Bundestagsabgeordnete für die Linke



Eigentlich enge Regeln für Jobcenter-Mitarbeiter

Die Sachbearbeiter in den Jobcentern dürfen laut Gesetz nur sehr begrenzt selbst darüber entscheiden, ob ein Hartz IV-Empfänger von weniger als dem Existenzminimum leben muss. Die meisten Sanktionen verhängen Jobcenter für verpasste Termine.

Erscheint ein Hartz IV-Empfänger ohne wichtigen Grund nicht beim Jobcenter, werden für die kommenden drei Monate zehn Prozent abgezogen. Wer eine zumutbare Arbeitsstelle ablehnt oder eine Arbeitsmaßnahme abbricht, bekommt 30 Prozent weniger Geld.

Unter 25-Jährigen wird nach der zweiten Sanktion alles gestrichen: das Geld für die Unterkunft, die Heizung und der Regelbedarf, den Hartz IV-Empfänger zum Beispiel fürs Essen brauchen.

Warum kürzen manche Jobcenter so viel häufiger?

Die großen Unterschiede zwischen den Jobcentern hat bisher kaum jemand wissenschaftlich untersucht. Joachim Wolff ist Forscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB). Er glaubt, dass die Jobcenter einen Teil der Unterschiede nicht beeinflussen können.

So gebe es in manchen Jobcenter-Bezirken zum Beispiel mehr freie Stellen. Und wo es mehr Jobs gibt, da laden die Jobcenter ihre Hartz IV-Empfänger häufiger zu Terminen, bieten ihnen mehr Jobs an und wollen sie häufiger in Maßnahmen vermitteln.