19 Cosas que las personas asexuales necesitan que entiendas acerca de la asexualidad

"A la mayoría de las personas les gusta comparar la atracción sexual con comer y yo creo que es una mala comparación. Después de todo, si no comes te mueres. Si no tienes sexo no te mueres. Nosotros pensamos en el sexo como una cosa normal que todo ser humano querrá, deseará y tendrá de forma natural; pero realmente ese no es el caso".

A mi me gusta comparar el sexo con el ejercicio: puede ser bueno para muchas personas que lo quieren y lo hacen, pero no mueres si no lo haces. Algunas personas no pueden hacer ejercicio y algunas personas simplemente no tienen ningún deseo de hacerlo. Algunas personas lo hacen solo porque alguien que les importa lo está haciendo y eso está bien también (¡hola demisexuales, ustedes son válidos también!)".

—Siona/27/Asexual