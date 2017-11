Aquí está en español la respuesta del comediante Louis CK sobre la acusación de acoso sexual en su contra

Cinco mujeres lo acusaron de haberse masturbado frente ellas, reveló ayer el diario The New York Times.

El comediante estadounidense Louis CK aceptó este viernes que es verdad la historia que reveló ayer The New York Times sobre que masturbó en frente de cinco mujeres en 2002.

"Quiero abordar las historias contadas a The New York Times por cinco mujeres llamadas Abby, Rebecca, Dana y Julia quienes decidieron nombrarse a sí mismas y otra que no", empieza la carta. De inmediato, el comediante acepta su responsablidad: "Esta historia es verdad. En ese momento, me dije que lo que hice estaba bien porque nunca mostré a una mujer mi pene sin preguntarle primero, lo cual también es cierto. Pero lo que aprendí más tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirle que mire tu pene no es una pregunta. Es una situación difícil para ellas", publicó hoy en una carta enviada al diario.

Louis CK, popular por su stand up en Netflix y su comedia Louie en HBO, dijo que lo hizo porque tenía poder sobre las cinco mujeres.

"El poder que tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y ejercía ese poder de manera irresponsable. He estado arrepentido de mis acciones. Y he tratado de aprender de ello. Y huí de ello. Ahora soy consciente del alcance del impacto de mis acciones", prosigue el texto del comediante.

El diario The New York Times reveló ayer la historia de Louis CK. Exclusive: 5 women tell NYT that Louis C.K. crossed a line into sexual misconduct https://t.co/GYl09W0uW2

"Ayer aprendí en qué medida dejé a estas mujeres sintiéndose mal consigo mismas y cautelosas con otros hombres. También aproveché el hecho de que yo era muy admirado, lo que les impidió compartir su historia y les trajo dificultades cuando intentaron compartirla porque nadie quería escucharla", dijo más adelante.

La carta continúa: "No pensé que estaba haciendo algo mal porque mi posición no me permitió pensar en ello. No hay nada en esto por lo que me perdone a mí mismo. Y tengo que reconciliarlo con quien soy. Lo cual no es nada en comparación con la que ellas vivieron. Ojalá hubiera reaccionado a su admiración por mí siendo un buen ejemplo para ellas como hombre y dándoles orientación como comediante, incluso porque admiraba su trabajo".

Louis CK ofreció disculpas a su manager y al equipo de producción con el trabajaba, así como a la productora que iba a lanzar hoy su película I love you, Daddy.



La carta de CK sigue:

"La pena más dura de vivir es lo que has hecho para herir a alguien más. Y apenas puedo cubrir mi cabeza con el alcance del dolor que les traje. Sería negligente excluir el daño que provoqué a las personas que han trabajado conmigo y han tenido vidas profesionales y personales que se han visto afectadas por todo esto, incluidos los proyectos actualmente en producción: el elenco y el equipo de Better Things, Cestas, The Cops, One Mississippi, y I Love You, Daddy. Lamento profundamente que esto haya traído una atención negativa a mi manager Dave Becky, quien solo trató de mediar en una situación que yo causé. He traído angustia y dificultades a la gente de FX que me han dado tanto en The Orchard y que se arriesgó en mi película. Y cualquier otra equipo que haya apostado en mí a través de los años. Le he traído dolor a mi familia, mis amigos, mis hijos y su madre".

El final de la carta dice: "He pasado mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo todo lo que quiero. Ahora daré un paso atrás y tomaré mucho tiempo para escuchar. Gracias por leer", termina la carta del comediante.



