本当の謝罪とは : 社会を揺るがすセクハラ告発に、私が考えたこと

だが、『 A Better Man 』でのスティーブの答えは、けっして大いに満足できるものではなかった。野蛮な出来事を完全に思い出すことはなく、どうすればそうしたことを忘れられるのか想像できないくらいだった(カッとなって、割れたガラスの破片の上を引きずったときのことを、相手の元彼女が覚えているのに、なぜ本人が思い出せないのか?)。アッティヤーが、両手で首を絞められ、このまま死ぬのだと思ったこと、スティーブも誰かに同じことをされたに違いないと考えたことについて話すと、カウンセラーがその出来事を覚えているか尋ねた。スティーブは、ごくりと唾を飲み、「今は思い出せる」と答えた。見るからに落ち着かない様子で泣いており、自分自身の行動に傷ついているように見えた。彼はアッティヤーのせいにせず、過去の虐待に対峙させられて、自分に対する非難を受け入れた。そして、明瞭な締めくくり方ではなかったが、『 A Better Man 』はカタルシスと満足感を大いに与える作品だと私は思った。(そもそもスティーブは、自分の行為を正当化しようがないだろう)

Scaachi Koul is a Culture Writer for BuzzFeed News and is based in Toronto. Scaachi Koulに連絡する メールアドレス:scaachi.koul@buzzfeed.com.

