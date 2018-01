親の「スマホ依存症」に悩む若者たちの話

私の母はWhatsApp依存症になった。そのきっかけは2013年冬、彼女の母が他界したことだ。彼女によれば、WhatsAppグループで交わされる雑談によって悲しみを紛らわせ、「むなしさを埋める」ことが目的だったという。ミームや陳腐なユーモア、話題の動画、「おはよう!」のGIF、つくり話を延々と送受信することに、彼女は慰めを見いだしたのだ。 WhatsAppへの関心が執着に変わるのに時間はかからなかった。母は、埃をかぶった人間関係を復活させ、家族、同僚、同級生、有機栽培農家、環境保護主義者など、10以上のグループに参加した。間もなく彼女は、スマートフォンに毎日6時間もかじりつき、トークに上がったGIFや動画のほぼすべてを見るようになった。 母が受信したコンテンツの多くは私のWhatsAppにも転送された。同じコンテンツを2度受け取ることもあった。共通のグループが複数あったためだ。最初のころは、ざっと目を通し、すぐに返信した。しかし、転送されるコンテンツが急激に増えたため、私はすぐ、全く返信しないことを選択せざるを得なくなった。とにかく多過ぎたのだ。数カ月後、父から電話がかかってきた。「おかあさんがふてくされているよ」と彼は言った。「おかあさんがWhatsAppで転送したコンテンツをお前は読んでないか、読んでいても返信しないそうじゃないか」。私は驚いた。母親と私は週2日以上、電話で話していた。それにもかかわらず母親は、WhatsAppで無視されることを侮辱と受け止めていたのだ。 私が謝罪の電話をかけたとき、「私はWhatsAppに思い入れがあるのよ」と母は説明した。「そこであなたは私を無視したから、私は傷ついたの」



ムンバイに住む32歳のユーザーエクスペリエンス(UX)デザイナー、ジェイマン・パンディヤは、60歳になる父親のWhatsApp利用時間を減らそうと必死に努力している最中だ。ジェイマンはインドの年配の人たちが夢中になる理由として、インターネット上で社交するという体験を初めて味わう場所だからだと分析している。「父は最近、車を運転しようとしません。四六時中スマートフォンをのぞき込んでいるのです」 GIFや動画、メッセージから成るWhatsAppの世界は、インドの年配者たちに自由と力を与えた。ただし、とりわけデジタルエチケットに関しては、まだ学習過程にある。制約されたSMSの世界から解放された年配の人たちたちは、WhatsAppのシンプルなインターフェースに後押しされ、来る日も来る日も、所属するグループに数十のコンテンツを送り続けている。そして、一部の若者はこうした行為にいら立ちを感じている。 匿名希望のある人物は、「家族とWhatsAppをする目的は、もはや会話ではありません」と話す。「絶え間なく送られてくるコンテンツをただ懸命に読んでいるだけです。両親と話したいときは、電話をかけています」 私はTwitterで次のような質問を投げかけたことがある。「あなたは両親がWhatsAppで送ってくるコンテンツの多さに腹を立てている若者ですか?」。すると、多くの若者が反応し、ダイレクトメッセージ(DM)を送ってきた。 「いつもスマートフォンの通知音が鳴っていて、本当にイライラします」とショブハは話す。「チェーンメールを覚えていますか? 今WhatsAppで起きていることは、かつてのチェーンメールと同じです」 チェンナイで接客の仕事をしている22歳のロハン・デシュパンデは、WhatsAppを使っている年配の親類たちの問題点として、スパムの概念をあまり理解していない点を挙げている。「私はインターネットに囲まれて育ったため、理解しています。しかし、彼らは違います」 こうした問題点を指摘されても、年配者たちは動じていないように見える。「私が共有するのは、どう感じ、どう考えているかを人々に伝える最高の手段だと思うからよ」と母は言う。「私が共有するのは、それによって自分を表現できるから」 バンガロール在住で、2人の孫を持つ匿名希望の男性(62歳)は、「私の仕事は良いコンテンツを転送することです」と話す。「反応や返信がなくても構いません」

