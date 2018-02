アダルトサイトのお楽しみは危険がいっぱい。確認してほしいこと

シークレットモードだろうとそうでなかろうと、ユーザーのアクセスしたウェブサイトは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)もすべて把握できる。政府の組織も、シークレットモードのユーザーを監視できる。民主主義と技術のためのセンター(Center for Democracy and Technology:CDT)という団体でチーフ科学技術者を務めるジョセフ・ロレンツォ・ホール氏は、Chromeのシークレットモードを「最悪な誤った名称」としている。

Nicole Nguyen covers products and personal technology for BuzzFeed News and is based in San Francisco. Nicole Nguyenに連絡する メールアドレス:nicole.nguyen@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.