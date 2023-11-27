    【動画】あと20秒でイラストが完成する様子を見る。

    「この点や線が何になるんだろう？」

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    by mine

    BuzzFeed Contributor

    Twitter: @_cocotto
    すずきあやえさんXアカウントより
    すずきあやえさんXアカウントより / Via Twitter: @_cocotto
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