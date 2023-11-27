【動画】あと20秒でイラストが完成する様子を見る。
「この点や線が何になるんだろう？」
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ワニ🐊(crocodile) pic.twitter.com/dYsOQPdz85— すずきあやえ＊水彩作家／著書📚「もふもふ・かわいい はじめての透明水彩」発売中 (@_cocotto) November 20, 2023
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クアッカワラビー(quokka) pic.twitter.com/TmpQHHE80X— すずきあやえ＊水彩作家／著書📚「もふもふ・かわいい はじめての透明水彩」発売中 (@_cocotto) November 22, 2023
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フラミンゴ🦩(flamingo) pic.twitter.com/gyNcMCkUf3— すずきあやえ＊水彩作家／著書📚「もふもふ・かわいい はじめての透明水彩」発売中 (@_cocotto) November 18, 2023
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#作家になった流れ— すずきあやえ＊水彩作家／著書📚「もふもふ・かわいい はじめての透明水彩」発売中 (@_cocotto) November 15, 2023
授業課題の建築模型材料を買いに行く
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透明水彩が気になって買う
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星空とか風景描いて楽しむ
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コロナ禍で画材店が減る
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画材店に存続してほしい
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水彩に興味を持ってもらえる動画を作る
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書籍出版や仕事に繋がる pic.twitter.com/EPOEbIyRCW
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おばけ👻(ghost)— すずきあやえ＊水彩作家／著書📚「もふもふ・かわいい はじめての透明水彩」発売中 (@_cocotto) October 31, 2023
Happy Halloween🎃！ pic.twitter.com/IBx5BGLW0m