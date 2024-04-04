【画像】洗浄前と後のビルの外壁が…衝撃のビフォーアフター写真

Buzz·公開 2024年4月4日【画像】洗浄前と後のビルの外壁が…衝撃のビフォーアフター写真そんなに変色するんだ👀by Mike SpohrBuzzFeed StaffLinkFacebookPinterestTwitterMail ネットに投稿された「ビフォーアフター」写真📸 「気持ちいい〜」てなるものから、「ほっこり♡」するものまで。さまざまなビフォーアフター写真を集めました。 1.洗浄される前のビルの外壁 VS 洗浄後 u/manaven_pathak / Via rb.gy 2.レスキューされる前の猫 VS された後の同じ猫 u/alinaesther / Via reddit.com 3.何年も使われたアメリカドル札 VS 新品 u/Chiefpigloo / Via reddit.com 4.新しい縫い針 VS 4カ月使った縫い針 u/cecikierk / Via reddit.com 5.使い古されたぬいぐるみ VS 新品の同じぬいぐるみ u/ProfessionalFox9617 / Via reddit.com 6.飼育放棄をされていた犬 VS 保護施設で保護された後 Houston Chronicle / Houston Chronicle via Getty Imag 7.古い鍵 VS 同じ形の新しい鍵 u/deleted / Via reddit.com 8.一年間外で被ったキャップ VS 新品の同じキャップ u/GEN_DISCOMFORT / Via reddit.com この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：久保舞菜美