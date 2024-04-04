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【画像】洗浄前と後のビルの外壁が…衝撃のビフォーアフター写真

そんなに変色するんだ👀

Mike Spohr
by Mike Spohr

BuzzFeed Staff

ネットに投稿された「ビフォーアフター」写真📸

「気持ちいい〜」てなるものから、「ほっこり♡」するものまで。さまざまなビフォーアフター写真を集めました。

1.洗浄される前のビルの外壁 VS 洗浄後

u/manaven_pathak / Via rb.gy

2.レスキューされる前の猫 VS された後の同じ猫

u/alinaesther / Via reddit.com

3.何年も使われたアメリカドル札 VS 新品

u/Chiefpigloo / Via reddit.com

4.新しい縫い針 VS 4カ月使った縫い針

u/cecikierk / Via reddit.com

5.使い古されたぬいぐるみ VS 新品の同じぬいぐるみ

u/ProfessionalFox9617 / Via reddit.com

6.飼育放棄をされていた犬 VS 保護施設で保護された後

Houston Chronicle / Houston Chronicle via Getty Imag

7.古い鍵 VS 同じ形の新しい鍵

u/deleted / Via reddit.com

8.一年間外で被ったキャップ VS 新品の同じキャップ

u/GEN_DISCOMFORT / Via reddit.com

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：久保舞菜美