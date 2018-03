フロリダ銃乱射事件から1ヶ月。「March For Our Lives」に参加した人々の想い

各地から訪れた「March for Our Lives」の参加者の寄せた声と想いを集めた。

24日に開催された抗議デモ「March for Our Lives(命を守るための行進)」には、米国憲法修正第2条(国民が武器を保有する権利)の反対派だけでなく、全米の子ども達のために「学校を安全な場所に」と願う人々も参加した。

Mary Ann Georgantopoulos is a reporter for BuzzFeed News and is based in New York. Mary Ann Georgantopoulosに連絡する メールアドレス:maryann.georgantopoulos@buzzfeed.com.

Ellie Hall is a reporter for BuzzFeed News and is based in Washington, DC. Her secure PGP fingerprint is 6055 A264 DADD AADC 347E 5986 547C C11C DD7D 176A. Ellie Hallに連絡する メールアドレス:ellie.hall@buzzfeed.com.

Davey Alba is a senior technology reporter for BuzzFeed News and is based in New York. Davey Albaに連絡する メールアドレス:davey.alba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.