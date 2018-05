韓国社会にも「#MeToo」の波　しかし、フェミニストたちへの攻撃も

最近では2018年2月、K-POPグループ「Apink」のメンバー、ソン・ナウンが、「GIRLS CAN DO ANYTHING(女の子は何でもできる)」と書かれたスマホケースを持つ写真を公開して、 非難が殺到 した事件があった。ソンの写真にはたばこの箱も写っており、ネット荒らしはこれにも飛びついた(K-POP業界は、韓国で最もポピュラーなエンターテインメント輸出業界だが、業界内の セクハラ問題 に悩まされてきた。公に届け出る被害者は、まだ1人もいないのだが)

Ilbeの荒らしは、数々の著しい成功を収めてきた。2016年、ビデオゲームの声優キム・ジャヨンが「Girls do not need a prince.(女の子に王子さまは必要ない)」と書かれたTシャツを着た自身の写真を公開した。そのTシャツはMegaliaで売られていたものだ。当時彼女が声を担当していたゲーム「Closers」のファンから、クリエーターのところに非難が殺到した。

View this photo on Instagram

Rachael Krishna is a reporter for BuzzFeed News and is based in London. Rachael Krishnaに連絡する メールアドレス:rachael.krishna@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.