「一番悲しいことは、男性の為に頭の悪いふりをすること」エマ・ワトソンの"名言"拡散、でもソースをたどると…

さらに調査を重ねていくと、この英文は2006年11月12日に、ハリー・ポッターのファンサイトに掲載されていたことがわかった。



「The Leaky Cauldron」というサイトでは、エマ・ワトソンがオクスフォード・ユニオン(同大の学生弁論団体)で講演した内容が紹介されている。

ハーマイオニーのキャラクターを演じる際に大切にしていることを問われた時に答えたという内容が、出回っていた英文そのものなのだ。

彼女は、ハーマイオニーの性格を一般化した上で、以下のようなことを答えたという。



‘She bosses the guys around’ and makes having a ‘brain not beauty cool.’ Although ‘slightly socially inept’ Hermione is ‘not ashamed of herself.’ Emma says that the saddest thing for a girl to do is to dumb herself down for a guy. Hermione wouldn’t do it, so neither should anyone else.