BTSがユニセフに「原爆看板を持ち込み」はデマ　ネットで拡散

飛行船ではないか、との指摘に対し、「Buzz Plus News」は記事に以下のように追記。

実際、「Buzz Plus News」でも掲載している会見時の YouTube では、司会者が「じゃあ、次はちょっとアングルを変えて撮りましょうか。飛行船を持っていただいて撮影開始いたしましょう」などと話している。

11月11日に「Buzz Plus News」が配信したのは、 【炎上】韓国アイドルBTSがユニセフ事務所に「原爆看板」持ち込み問題視 → 世界的大批判「非常識すぎる異常集団」 という記事だ。

まとめサイト「Buzz Plus News」が配信したもので、「BTSがユニセフ事務所に原爆看板を持ち込み、問題視されている」という内容だ。

