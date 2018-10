【韓国で「一度客に出した料理の再利用」が合法に】は本当か？

More

「Buzz Plus News」はこうした例外規定をもってして、「残飯の再利用」などと伝えているのだ。

これが「Buzz Plus News」が引用し、「再利用が合法に」と書いた根拠になっている部分だ。

「Buzz Plus News」の「一度客に出した料理の再利用が合法に」ということが、ミスリードであることがわかる。

「Buzz Plus News」の記事でも引用されている「ガイドライン」は、決して再利用を合法にしたわけではない。ビュッフェ向けに、再利用のルールを整えたものだ。

10月16日に「Buzz Plus News」が配信したのは、《 【衝撃】韓国で「一度客に出した料理の再利用」が合法に / キムチやライスなど次の客に食わせることが可能「残飯の再利用か」》 という記事だ。

Buzz Plus News

まとめサイト「Buzz Plus News」が配信したもので、「韓国」というキーワードが入る過去1年間のネット上の記事の中で、4番目に拡散されているほどの勢いだ。

Kota Hatachiに連絡する メールアドレス:Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

Catherine JiHye Goに連絡する メールアドレス:catherine.jihye.go@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.