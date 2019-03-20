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東京オリンピック、聖火のトーチに「光り輝くネギ」の声

デザインは、日本を代表する花として「桜の花びら」をモチーフにしたという。

Kei Yoshikawa
Kei Yoshikawa
吉川 慧 BuzzFeed News Reporter, Japan

2020年東京オリンピックの聖火リレーで使用されるトーチのデザインが3月20日に発表された

Twitter（@Tokyo2020jp） / Via Twitter: @Tokyo2020jp

デザインは、日本を代表する花として「桜の花びら」がモチーフになった。

Twitter（@Tokyo2020jp） / Via Twitter: @Tokyo2020jp

トーチ上部には、東京オリンピックのロゴがあしらわれている。

Twitter（@Tokyo2020jp） / Via Twitter: @Tokyo2020jp

素材は、仮設住宅で使用されていたアルミ素材を再利用した。デザインを担当した吉岡徳仁氏は発表会見で「被災地の方々への思い、心の復興と平和への願い」をトーチに込めた語った。

#Tokyo2020 #オリンピック #聖火リレー トーチデザインを発表🎉 「桜」をモチーフにした、継ぎ目のないひとつなぎのトーチ。素材の一部には東日本大震災の復興仮設住宅の廃材が使用されています。2020年、桜の季節の訪れとともに、このトーチが全国を巡ります🏃‍♂️🏃‍♀️ #TorchRelay
Tokyo 2020 @Tokyo2020jp

#Tokyo2020 #オリンピック #聖火リレー トーチデザインを発表🎉 「桜」をモチーフにした、継ぎ目のないひとつなぎのトーチ。素材の一部には東日本大震災の復興仮設住宅の廃材が使用されています。2020年、桜の季節の訪れとともに、このトーチが全国を巡ります🏃‍♂️🏃‍♀️ #TorchRelay

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記者会見でトーチのデザインが発表されると、Twitter上や会見を中継していたニコニコ生放送では「光り輝くネギ」「ネギ」などの反応が一部で見られた。

聖火リレーは2020年3月26日、福島県楢葉町・広野町の「ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ」からスタートする。

ちなみに、柳宗理氏がデザインした1964年東京オリンピックの聖火リレーのトーチはこちら。

Mondadori Portfolio / Getty Images
Mondadori Portfolio / Getty Images

このときの聖火リレーの最終ランナーは、1945年8月6日、原子爆弾が投下された直後の広島県で生まれた陸上選手・坂井義則氏だった。

東京オリンピック2020聖火リレーのスケジュールは以下の通り。

1 福島県2020年3月26日（木）～2020年3月28日（土）

2 栃木県2020年3月29日（日）～2020年3月30日（月）

3 群馬県2020年3月31日（火）～2020年4月1日（水）

4 長野県2020年4月2日（木）～2020年4月3日（金）

5 岐阜県2020年4月4日（土）～2020年4月5日（日）

6 愛知県2020年4月6日（月）～2020年4月7日（火）

7 三重県2020年4月8日（水）～2020年4月9日（木）

8和歌山県2020年4月10日（金）～2020年4月11日（土）

9奈良県2020年4月12日（日）～2020年4月13日（月）

10大阪府2020年4月14日（火）～2020年4月15日（水）

11徳島県2020年4月16日（木）～2020年4月17日（金）

12香川県2020年4月18日（土）～2020年4月19日（日）

13高知県2020年4月20日（月）～2020年4月21日（火）

14愛媛県2020年4月22日（水）～2020年4月23日（木）

15大分県2020年4月24日（金）～2020年4月25日（土）

16宮崎県2020年4月26日（日）～2020年4月27日（月）

17鹿児島県2020年4月28日（火）～2020年4月29日（水）

18沖縄県2020年5月2日（土）～2020年5月3日（日）

19熊本県2020年5月6日（水）～2020年5月7日（木）

20長崎県2020年5月8日（金）～2020年5月9日（土）

21佐賀県2020年5月10日（日）～2020年5月11日（月）

22福岡県2020年5月12日（火）～2020年5月13日（水）

23山口県2020年5月14日（木）～2020年5月15日（金）

24島根県2020年5月16日（土）～2020年5月17日（日）

25広島県2020年5月18日（月）～2020年5月19日（火）

26岡山県2020年5月20日（水）～2020年5月21日（木）

27鳥取県2020年5月22日（金）～2020年5月23日（土）

28兵庫県2020年5月24日（日）～2020年5月25日（月）

29京都府2020年5月26日（火）～2020年5月27日（水）

30滋賀県2020年5月28日（木）～2020年5月29日（金）

31福井県2020年5月30日（土）～2020年5月31日（日）

32石川県2020年6月1日（月）～2020年6月2日（火）

33富山県2020年6月3日（水）～2020年6月4日（木）

34新潟県2020年6月5日（金）～2020年6月6日（土）

35山形県2020年6月7日（日）～2020年6月8日（月）

36秋田県2020年6月9日（火）～2020年6月10日（水）

37青森県2020年6月11日（木）～2020年6月12日（金）

38北海道2020年6月14日（日）～2020年6月15日（月）

39岩手県2020年6月17日（水）～2020年6月19日（金）

40宮城県2020年6月20日（土）～2020年6月22日（月）

41静岡県2020年6月24日（水）～2020年6月26日（金）

42山梨県2020年6月27日（土）～2020年6月28日（日）

43神奈川県2020年6月29日（月）～2020年7月1日（水）

44千葉県2020年7月2日（木）～2020年7月4日（土）

45茨城県2020年7月5日（日）～2020年7月6日（月）

46埼玉県2020年7月7日（火）～2020年7月9日（木）

47東京都2020年7月10日（金）～2020年7月24日（金）

Kei Yoshikawaに連絡する　メールアドレス：kei.yoshikawa@buzzfeed.com.

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