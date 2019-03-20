東京オリンピック、聖火のトーチに「光り輝くネギ」の声

2020年東京オリンピックの聖火リレーで使用されるトーチのデザインが3月20日に発表された。
デザインは、日本を代表する花として「桜の花びら」がモチーフになった。
トーチ上部には、東京オリンピックのロゴがあしらわれている。
素材は、仮設住宅で使用されていたアルミ素材を再利用した。デザインを担当した吉岡徳仁氏は発表会見で「被災地の方々への思い、心の復興と平和への願い」をトーチに込めた語った。
記者会見でトーチのデザインが発表されると、Twitter上や会見を中継していたニコニコ生放送では「光り輝くネギ」「ネギ」などの反応が一部で見られた。
聖火リレーは2020年3月26日、福島県楢葉町・広野町の「ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ」からスタートする。
ちなみに、柳宗理氏がデザインした1964年東京オリンピックの聖火リレーのトーチはこちら。
このときの聖火リレーの最終ランナーは、1945年8月6日、原子爆弾が投下された直後の広島県で生まれた陸上選手・坂井義則氏だった。
東京オリンピック2020聖火リレーのスケジュールは以下の通り。
1 福島県2020年3月26日（木）～2020年3月28日（土）
2 栃木県2020年3月29日（日）～2020年3月30日（月）
3 群馬県2020年3月31日（火）～2020年4月1日（水）
4 長野県2020年4月2日（木）～2020年4月3日（金）
5 岐阜県2020年4月4日（土）～2020年4月5日（日）
6 愛知県2020年4月6日（月）～2020年4月7日（火）
7 三重県2020年4月8日（水）～2020年4月9日（木）
8和歌山県2020年4月10日（金）～2020年4月11日（土）
9奈良県2020年4月12日（日）～2020年4月13日（月）
10大阪府2020年4月14日（火）～2020年4月15日（水）
11徳島県2020年4月16日（木）～2020年4月17日（金）
12香川県2020年4月18日（土）～2020年4月19日（日）
13高知県2020年4月20日（月）～2020年4月21日（火）
14愛媛県2020年4月22日（水）～2020年4月23日（木）
15大分県2020年4月24日（金）～2020年4月25日（土）
16宮崎県2020年4月26日（日）～2020年4月27日（月）
17鹿児島県2020年4月28日（火）～2020年4月29日（水）
18沖縄県2020年5月2日（土）～2020年5月3日（日）
19熊本県2020年5月6日（水）～2020年5月7日（木）
20長崎県2020年5月8日（金）～2020年5月9日（土）
21佐賀県2020年5月10日（日）～2020年5月11日（月）
22福岡県2020年5月12日（火）～2020年5月13日（水）
23山口県2020年5月14日（木）～2020年5月15日（金）
24島根県2020年5月16日（土）～2020年5月17日（日）
25広島県2020年5月18日（月）～2020年5月19日（火）
26岡山県2020年5月20日（水）～2020年5月21日（木）
27鳥取県2020年5月22日（金）～2020年5月23日（土）
28兵庫県2020年5月24日（日）～2020年5月25日（月）
29京都府2020年5月26日（火）～2020年5月27日（水）
30滋賀県2020年5月28日（木）～2020年5月29日（金）
31福井県2020年5月30日（土）～2020年5月31日（日）
32石川県2020年6月1日（月）～2020年6月2日（火）
33富山県2020年6月3日（水）～2020年6月4日（木）
34新潟県2020年6月5日（金）～2020年6月6日（土）
35山形県2020年6月7日（日）～2020年6月8日（月）
36秋田県2020年6月9日（火）～2020年6月10日（水）
37青森県2020年6月11日（木）～2020年6月12日（金）
38北海道2020年6月14日（日）～2020年6月15日（月）
39岩手県2020年6月17日（水）～2020年6月19日（金）
40宮城県2020年6月20日（土）～2020年6月22日（月）
41静岡県2020年6月24日（水）～2020年6月26日（金）
42山梨県2020年6月27日（土）～2020年6月28日（日）
43神奈川県2020年6月29日（月）～2020年7月1日（水）
44千葉県2020年7月2日（木）～2020年7月4日（土）
45茨城県2020年7月5日（日）～2020年7月6日（月）
46埼玉県2020年7月7日（火）～2020年7月9日（木）
47東京都2020年7月10日（金）～2020年7月24日（金）
Kei Yoshikawaに連絡する メールアドレス：kei.yoshikawa@buzzfeed.com.
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