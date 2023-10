"I Want To..."→「あわな」…これで流暢に聞こえる！英語の発音をよくする方法

「わわざい」と「がな」を使った例文

① What was I going to do?

(今から何しようとしたっけ?)



⭐️=わわざい がな どぅ

② What was I going to say?

(なんて言おうとしたっけ?)



⭐️=わわざい がな せい

③ What was I going to ask?



(何を聞こうと思ったっけ?)



⭐️=わわざい がな あーすく