【英テロ事件】黙とう後、マンチェスターの人々はオアシスを口ずさんだ

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after… https://t.co/qraDTOJfIU

黙とうが終わる頃。集まった人たちは自然とマンチェスター出身のバンド、オアシスの代表曲「ドント・ルック・バック・イン・アンガー(Don't Look Back in Anger)」を歌い出した。

Poignant moment as the silence ended in st Anne's square and one woman started singing the Oasis song - don't look… https://t.co/3dAZMyImEu

