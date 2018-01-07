一見普通の人が起こした、身も凍る17の殺人事件

BuzzFeed Communityで、「『一見普通の人』が起こした殺人事件の中で、ぞっとするほど恐ろしいと思う事件は？」という質問をしてみた。身も凍るような恐ろしい事件が集まったので紹介しよう。
1. ポール・デニス・リード 別名「ファストフード・キラー」
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2. ミニー・ディーン
3. ベンダー一家
4. ジョン・ウェイン・ゲイシー
5. フィリップ・マルコフ 別名「クレイグズリスト・キラー」
6. クリステン・ギルバート
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7. アンドレイ・チカチーロ 別名「ロストフの殺し屋」
8. ブルーノ・フェルナンデス・デ・ソウザ
9. ロドニー・アルカラ 別名「デート・ゲーム・キラー」
10. ハーバート・バウマイスター 別名「I-70（州間高速道路）の絞殺魔」
11. ジョー・メセニー 別名「人食い殺人鬼」
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12. マイケル・スカケル
13. 馬加爵（マ・ジャジュエ）
14. ブレンダ・アンドリュー
15. ヴラド・タネスキ
16. タイラー・ハドリー
17. エド・ゲイン 別名「プレインフィールドの殺戮者」
この記事は英語から翻訳されました。翻訳：浅野美抄子／ガリレオ、編集：BuzzFeed Japan
Grown-up emo kid obsessed with the Saw movies.
Anna Kopskyに連絡する メールアドレス：anna.kopsky@buzzfeed.com.
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