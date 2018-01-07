一見普通の人が起こした、身も凍る17の殺人事件

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マルコフはボストン大学の医学生で、ガールフレンドと結婚間近であったが、2009年、案内広告のウェブサイト「クレイグズリスト」に性的サービスの広告を載せていた女性に連絡を取った。その広告を出していた女性は、同じ日の夜、ホテルで射殺され、クローゼットに押し込められた状態で発見された。彼はその直前にも、同じくオンラインで知り合った別の売春婦を縛り上げ、金品を奪っていた。。

—Anna Kopsky