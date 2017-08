Temer admite que governo estuda aumento de alíquota do Imposto de Renda

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

More

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Temer com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin em evento em SP.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

O presidente Michel Temer (PMDB) confirmou nesta terça-feira (8) que a equipe econômica estuda alterações nas regras do Imposto de Renda (IR) com o aumento da alíquota cobrada da pessoa física.



A intenção de aumentar a alíquota foi adiantada pelo Globo em sua edição de hoje. Segundo o jornal, o governo estuda elevar para até 35% a alíquota para pessoas com rendimentos mais altos.



O presidente afirmou que há "os mais variados" estudos. "São estudos que se fazem rotineiramente. A todo momento o Ministério do Planejamento, os setores da Economia, eles fazem esses estudos, mas nada decidido", disse o presidente.

O pano de fundo é o rombo de R$ 139 bilhões nas contas públicas deste ano – que pode ser elevado, caso o governo decida alterar a meta fiscal.



No mês passado, o governo aumentou a cobrança de PIS e Cofins em combustíveis. No caso da gasolina, que teve o maior acréscimo, esse aumento foi de R$ 0,41 por litro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo estima arrecadar R$ 10,4 bilhões a mais neste ano em decorrência do aumento.



Temer, no entanto, não deve implementar nenhuma mudança no Imposto de Renda agora. "Não, ainda não", disse ele em rápida entrevista em São Paulo, onde participou de um congresso de empresários do setor automotivo.

Durante a tarde, em outro evento em São Paulo, Temer ouviu o pedido do presidente do Secovi (sindicato das empresas do setor imobiliário), Flávio Amary: "Que a gente não tenha notícia de aumento de impostos."

O presidente não se comprometeu com o pedido do representante patronal.





Veja também: