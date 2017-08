Quem fez e como nasceu a propaganda em que PSDB "admite" erros

Share On link Share On link

Einhart trabalha no vídeo polêmico do PSDB sobre erros do partido.

A ideia de dizer que o PSDB errou – tônica do próximo programa da legenda e causadora de mais confusão interna – foi do próprio senador Tasso Jereissati (CE), que preside a sigla desde o afastamento de Aécio Neves.

Lançado ontem à noite, o teaser da propaganda partidária que vai ao ar no dia 17 caiu mal entre parlamentares e dirigentes do PSDB, muitos dos quais sem qualquer ideia do que será veiculado. O clima do partido, que já era de racha, se deteriorou um pouco mais.

Hoje, o PSDB lida com dois problemas imediatos: as denúncias de corrupção contra o presidente licenciado e senador Aécio Neves (MG) e o descontentamento de boa parte da legenda e dos eleitores com o apoio ao presidente Michel Temer (PMDB).



Temer foi acusado de corrupção pelo procurador-geral da República, mas a Câmara dos Deputados recusou autorização para que o STF (Supremo Tribunal Federal) o processasse. Na votação da semana passada, os tucanos racharam.



Citações dos executivos da Odebrecht a propinas em obras do governo paulista, como o Metrô e o Rodoanel (com potencial destrutivo para Alckmin) e a repasses a José Serra no exterior foram obscurecidas pela delação-bomba de Joesley Batista.



A culpa que o PSDB pretende assumir, contudo, não tem nada a ver com os malfeitos de Aécio e Temer, narrados por Joesley Batista.



No programa que vai ao ar no dia 17, o partido deve admitir a culpa genérica de não ter apoiado com mais afinco o parlamentarismo e, no plano mais terreno, que cometeu erros como financiar campanha com o caixa dois. Os coordenadores afirmam que não haverá "personalização da culpa".

O responsável pelas peças de comunicação é o publicitário Einhart Jacome, chamado exclusivamente para fazer os comerciais de inserção diária e a propaganda do partido do dia 17.

Apesar de Einhart ser paulista, muita gente do próprio PSDB pensa que que ele é cearense. A confusão se deve à antiga ligação entre o marqueteiro e Tasso, que remonta ao ano de 1986, quando o político disputou e venceu, pela primeira vez, a disputa pelo governo do Ceará.



Einhart foi casado com Lia Ferreira Gomes, irmã de Ciro e Cid Gomes, ambos ex-governadores. O publicitário também fez uma das campanha de Fernando Henrique Cardoso à Presidência.

A nova propaganda com a mea-culpa foi decidida por Tasso com apenas alguns cabeças pretas (ala mais jovem de tucanos) e outros cabeças brancas (os tucanos mais velhos).



O briefing com a ideia da errata foi passado para Jacome diretamente por Tasso.

O roteiro da propaganda está pronto e cenas já foram gravadas para fazer o mea-culpa.



Como era de conhecimento apenas de um grupo restrito de tucanos, o lançamento da inserção de ontem causou confusão na reunião da executiva do partido nesta quarta (9), em Brasília.