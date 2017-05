Órgão de habitação de SP vira refúgio de políticos desempregados ligados ao DEM

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do governo de São Paulo virou uma agência de emprego para políticos desempregados ligados ao secretário de Habitação, Rodrigo Garcia (DEM).



Pelo menos quatro ex-prefeitos, que encerraram os mandatos em janeiro deste ano, e dois candidatos derrotados à prefeitura foram contratados pela CDHU. O filho de um prefeito do DEM também foi admitido como assessor especial, com salário de R$ 20.248, um dos mais altos de toda a empresa.

A secretaria de Habitação considerou “ilação” a reportagem do BuzzFeed Brasil e afirmou que os contratatos são capacitados para as funções exercidas.



Garcia em um evento da casa própria. Reprodução/Facebook de Rodrigo Garcia ID: 11052121

Os ex-prefeitos ocupam agora cargos cobiçados por políticos devido ao efeito sobre o eleitorado: as gerências regionais do estado, com a função de negociar com prefeituras a construção de moradias populares.

Todos os cargos de gerência estão localizados exatamente nas regiões dos ex-prefeitos ou candidatos derrotados.

Veja quais são os políticos empregados na CDHU este ano:

Marcelo Hercolin (DEM), ex-prefeito de Santa Adélia (2009-2016), foi contratado como gerente é gerente regional da CDHU em São José do Rio Preto, com cargo de assessor executivo e salário de R$ 15.896 em março.

Silvia Meira (PTB), ex-prefeita de Monte Alto (2009-2016), é gerente regional da CDHU em Ribeirão Preto, com cargo de assessora executiva e salário de R$ 15.896.

Eugênio Zuliani, o Geninho (DEM), ex-prefeito de Olímpia (2009-2016), hoje é coordenador do programa Cidade Legal, da CDHU. O cargo formal é de assessor executivo, com salário de R$ 14.165 em março.



Júlio Fernando Galvão Dias (PR), ex-prefeito de Capão Bonito (2009-2016), é assessor executivo com salário de R$ 9.007 em março. Substituiu o ex-prefeito de Salto Geraldo Garcia (PP), que voltou a governar a cidade este ano. Enquanto não voltava à prefeitura, Geraldo Garcia foi nomeado pelo secretário de Habitação, em junho de 2015.

Rafael Redó (DEM), derrotado na disputa à prefeitura de Mongaguá em 2016, foi nomeado para a gerência regional de Santos, com salário de R$ 15.896.



Vitório Bando (DEM), derrotado na eleição em Itatiba, é o gerente regional de Campinas. Em março, ele recebeu vencimentos de R$ 4.238.

Gilson de Souza Filho é um dos filhos do prefeito de Franca, Gilson de Souza (DEM). Ele foi contratado como assessor executivo com salário de R$ 20.248. Segundo a folha de pagamento de março, há 40 assessores executivos e o salário de Gilson é um dos maiores da CDHU.

Rodrigo Garcia e o governador Alckmin durante sorteio de casas populares. Caio Cestari / A2IMG ID: 11051132

Rodrigo Garcia, deputado federal, se licenciou do mandato para assumir a Secretaria de Habitação do Estado em 2015. A foto principal de sua página no Facebook é justamente ele ao lado de uma senhora que recebe a chave da casa nova.



Trabalhos na área de habitação são de muita visibilidade. Em vários momentos, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) já participou da entrega das chaves e sorteios de casas populares com o secretário de Habitação.

Veja a íntegra da nota da Secretaria da Habitação:

“A reportagem faz ilações infundadas a partir de uma compreensão incorreta do quadro de funcionários da Secretaria de Estado da Habitação e da CDHU, pois tem uma amostragem excessivamente reduzida para qualquer tipo de conclusão sobre o tema. A Secretaria e a CDHU contam com mais de 850 funcionários, sendo que apenas 71 destes estão em cargos de comissão - nos quais as mudanças são rotineiras e as nomeações são baseadas na qualificação profissional e na experiência para exercê-los.

Os profissionais citados são capacitados para as funções de natureza pública, ou seja, gestão de programas habitacionais. O desempenho deles nos cargos está de acordo com o objetivo de aprimorar o trabalho desenvolvido na CDHU e na Secretaria de Estado da Habitação. Cabe salientar que as contratações seguem a legislação para livre provimento de cargo comissionado”.