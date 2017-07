"Enquanto houver bambu, lá vai flecha", diz Janot sobre investigar até o fim do mandato em setembro

Share On link Share On link

Ele será substituído pela procuradora da República Raquel Dodge, escolhida para o cargo por Temer, apesar de ser a segunda na lista tríplice da votação dos procuradores. "Até 17 de outubro, a caneta está na minha mão e eu vou continuar neste ritmo que estou".

Janot minimizou os conflitos de opinião com Raquel Dodge e as polêmicas com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. "Todas as vezes que eu tive de me dirigir a ele de maneira mais dura foi reagindo a uma agressão. É legitima defesa", disse ele diante de pergunta da mediadora do encontro, a jornalista Renata Lo Prete, da Globo News.

O procurador-geral defendeu a denúncia de corrupção passiva contra Temer e afirmou que o mais importante nesse caso é a narrativa. "A narrativa é de clareza tão grande que duvido que em qualquer outro juízo ela não seja recebida", disse Janot.

Para ele, é difícil apresentar mais provas do que apresentou contra Temer na denúncia feita ao STF.

"Não é possível que, para pegar um picareta, tenha que tirar foto do sujeito tirando a carteira do bolso", disse ele, explicando as dificuldades desse tipo de prova em crime de corrupção. "Ninguém passa recibo para esse tipo de prova. Ela é satânica, é quase impossível".

Janot disse que anda com seguranças, mas que não teme por sua vida, embora receba ameaças. "Se acontecer alguma coisa comigo, a confusão é muito maior do que me deixar vivo."