Áudio que viralizou no WhatsApp sobre apoio da Globo a Lula É FALSO

Um áudio em que uma pessoa diz que a Rede Globo é aliada do ex-presidente Lula e se empenha em prol do petista na eleição de 2018 viralizou nas redes sociais. É falso.





Sem autoria definida, o áudio é atribuído ao diretor do Fantástico, Luiz Nascimento, que está se aposentando da emissora.



Com mais de cinco minutos de duração, o áudio chega a dizer que até as cores da emissora serão "avermelhadas" para apoiar o petista.



Lula, no entanto, é um dos críticos da Globo e se queixa reiteradamente de reportagens feitas pela empresa sobre as investigações da Lava Jato.

O boato se espalhou com tanto vigor, que a emissora se pronunciou: "É falso. Máquinas de propaganda se utilizam cada vez mais de fake news com propósitos escusos. Mas pesquisas mostram que temos uma vantagem: como líder absoluta, todos veem nossos noticiários e o público não acredita nos boatos, porque eles não são compatíveis com o que vai ao ar de fato", afirmou nota do departamento de Comunicação da Globo.

O jornalista Luiz Nascimento também se manifestou: "A informação disseminada no WhatsApp é totalmente falsa. Não pedi demissão, a voz não é minha e esse texto falso também não é meu. Acho lamentável - e me causa profunda indignação - que máquinas de propaganda condenáveis e protegidas por um anonimato criminoso usem as redes sociais para propagar mentiras com objetivos obviamente escusos".

A Rede Globo usou os perfis oficiais da empresa, como o do G1, para combater a notícia falsa.