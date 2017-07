Nove pessoas são encontradas mortas dentro de caminhão estacionado em supermercado no Texas

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

More

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Ao menos nove pessoas foram encontradas mortas na manhã de domingo (23), dentro de um caminhão estacionado em um supermercado na cidade de San Antonio, no Texas. A polícia classificou o episódio como uma "terrível tragédia". Uma pessoa que foi resgatada com vida morreu no hospital.

"É um crime de tráfico humano", disse o chefe da polícia de San Antonio, William McManus, em entrevista coletiva.

Segundo ele, um funcionário do Walmart chamou a polícia após ter sido abordado por uma pessoa que saiu do caminhão e pediu água.

A polícia acredita que as mortes foram causadas por asfixia e exposição ao calor, segundo informou em nota.

Dezenas de pessoas — incluindo ao menos duas "crianças em idade escolar", segundo o comunicado da polícia — estavam no caminhão.

O chefe dos bombeiros de San Antonio, Charles Hood, afirmou que muitas delas tinham o batimento cardíaco acima de 130 por minuto e estavam "com a pele quente". Cerca de 20 pessoas foram levadas a hospitais da região.

No sábado (22), a temperatura em San Antonio atingiu 37,7 ºC, de acordo com as medições oficiais.

O motorista do veículo foi detido. "O motorista e qualquer outra pessoa ligada ao caso serão denunciados em nível estadual e federal", disse o chefe da polícia.

Em uma nota à imprensa, o procurador Richard Durbin Jr., responsável pelo Distrito Oeste do Texas, declarou: "[As pessoas no caminhão] foram todas vítimas de impiedosos traficantes de pessoas, indiferentes ao bem-estar de sua frágil carga."

Vídeos de segurança mostram que havia outras pessoas no caminhão que fugiram antes da chegada da polícia. As imagens mostram carros chegando ao lado do caminhão, para buscar sobreviventes, e indo embora.

Agora, as autoridades investigam de onde o caminhão veio e quanto tempo ficou estacionado no Walmart.

"Este não é incidente isolado. Isto acontece com alguma frequência", disse McManus. "Felizmente, nós encontramos este. Felizmente, estas pessoas sobreviveram."