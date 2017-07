Desenhamos para você quanto plástico a humanidade produziu desde 1950

Share On link Share On link

"Se as pessoas ficaram chocadas pela [baixa] quantidade reciclada, parte da mensagem é que a comunidade mundial tem muito trabalho a fazer a fim de tornar a reciclagem mais viável, além de formalizá-la e manter um acompanhamento melhor", disse o pesquisador Arturo Castillo, do Centro de Políticas Públicas de Energia no Imperial College London, ao BuzzFeed News. "[A reciclagem] não é algo que funciona muito bem em todas as partes do mundo."

Os pesquisadores dizem que é a primeira análise global sobre a produção em massa de plástico. Apenas 9% das 6,3 bilhões de toneladas jogadas no lixo foram recicladas, ao passo em que 12% foram incineradas e 79% terminaram em aterros ou no meio ambiente. Os dados compreendem o período de 1950 a 2015.

A maioria do plástico que jogamos fora — 79%, ou 4.900 milhões de toneladas — terminou em aterros ou no meio ambiente.

Eles comentam: "A humanidade está conduzindo um experimento singular e descontrolado em escala global, no qual bilhões de toneladas cúbicas de material serão acumuladas por todos os grandes ecossistemas terrestres e aquáticos no planeta."

As propriedades que tornam o plástico tão útil — como a durabilidade e a firmeza — também fazem o material ser "difícil ou impossível" de ser absolvido pela natureza, escrevem os autores na pesquisa, publicada hoje no periódico Science Advances.

