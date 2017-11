Comportamento de Kevin Spacey no set de "House Of Cards" não era segredo para ninguém

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Kevin Spacey no set de "House of Cards" .

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

As apostas sempre foram altas para "House of Cards". A série foi a primeira investida da Netflix em conteúdo original. Em 2011, em um momento em que a indústria do entretenimento parecia prestes a mudar, a Netflix apostou e encomendou às cegas duas temporadas — 26 episódios — de "House of Cards", superando vários concorrentes. O site "Deadline" escreveu na época que o acordo "poderia mudar a forma como as pessoas consomem séries de TV", e eles estavam certos.

Como havia altas expectativas, o set da série era um lugar estressante — também por causa das celebridades envolvidas. Foi ideia do diretor de cinema David Fincher adaptar a minissérie da BBC de 1990 trazendo Kevin Spacey como Francis Underwood – um deputado desonesto e assassino que faria qualquer coisa para se tornar presidente. Spacey também seria produtor-executivo.

As histórias que surgiram sobre Spacey na semana passada retratam um homem que se comportou com impunidade, mesmo quando estava em um ambiente profissional. Segundo fontes, o ator de "House of Cards" se via como intocável no set— e, assim, se sentia à vontade para flertar descaradamente com jovens empregados na frente de todo o elenco e equipe de produção.

No entanto, agora, o futuro da série e das centenas de pessoas que trabalham nela estão em risco por causa do comportamento de Spacey.

Em 29 de outubro, o BuzzFeed News publicou uma entrevista com o ator Anthony Rapp, que acusou Spacey de tê-lo assediado em 1985, quando tinha 14 anos. Na semana seguinte, vários homens acusaram Spacey de má conduta sexual. A agência CAA e a publicitária de Spacey o deixaram. A Netflix anunciou na sexta-feira que estava cortando laços com Spacey e que não continuaria a produção com ele. A formulação do comunicado da empresa pareceu confirmar a matéria da revista "Variety" de que a série está buscando maneiras de matar Frank Underwood e continuar sem ele. Um porta-voz da Netflix não comentou nada sobre o futuro da série.

Antes da publicitária de Spacey se demitir, ela anunciou que Spacey estava "levando o tempo necessário para buscar avaliação e tratamento" em um local não especificado. Depois que a matéria sobre Rapp foi publicada, Spacey tuitou que não lembrava se isso havia acontecido, acrescentando: "Mas se me comportei da maneira que ele descreveu, lhe devo as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento profundamente inapropriado de um bêbado." À medida que mais pessoas se manifestaram, o advogado de Spacey negou todas as acusações de assédio. O BuzzFeed News entrou em contato duas vezes com o advogado de Spacey para contar a ele sobre as acusações nesta matéria, sem retorno.