    【動画】MR技術を使った最先端の家事風景やリュウジさんの反応を見る

    空中をタッチして操作。あこがれていたSF作品の世界が実現しつつあるのを感じますね。

    のす
    by のす

    BuzzFeed Staff

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