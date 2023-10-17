【動画】MR技術を使った最先端の家事風景やリュウジさんの反応を見る
空中をタッチして操作。あこがれていたSF作品の世界が実現しつつあるのを感じますね。
Twitter: @ROYCE62294821
Quest3のおかげで生活が自由になった。今日は皿洗いしながらリュウジの動画見たけど、手を拭かずに操作できるのが本当にラク。 pic.twitter.com/jSzKHd5lm3— おくま (@ROYCE62294821) October 11, 2023
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Quest3装着してパスタ作ったのでその感想— おくま (@ROYCE62294821) October 14, 2023
①料理動画の操作をする際、いちいち手を洗わずに済むのがやっぱり楽
②顔に近づけると歪むので、細かい部分が見えない
にんにくの皮が剥けたのかわからなかった
③包丁はかなり注意が必要
直接見るより解像度が低くなるので良い子はマネしないで pic.twitter.com/MBQrviDpPG
Twitter: @ore825
なにこれめちゃめちゃほしい— リュウジ@料理のおにいさんバズレシピ (@ore825) October 14, 2023
台所革命でしょこれ https://t.co/4VoFHLPkWf