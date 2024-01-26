【動画・写真】「なんでもぜんまい」のアイデアあふれる使い方を見る！
人の背中につければロボットのように、車につければ装飾品に……思い思いのアイデアで身近な人や物をぜんまい仕掛けにした写真は多くの人の目に留まり、話題になっています。
Twitter: @Computeroba
でっかいゼンマイのおもちゃ買って猫のそばにそっと置いてみたら思いのほか面白かったので見てください pic.twitter.com/gwlHaoCEqR— カメントツのサブアカ (@Computeroba) January 23, 2024
Twitter: @nandemo_zenmai
大人気おもちゃ「なんでもぜんまい」。販売が好調なため、追加量産を計画中です。おもちゃ・玩具卸、販売店の方、この機会に「なんでもぜんまい」を取り扱ってみませんか？ご連絡お待ちしております。 pic.twitter.com/qb24t7uNal— なんでもぜんまい / Unlimited Clockwork (@nandemo_zenmai) January 21, 2024
Twitter: @nandemo_zenmai
小さいなんでもぜんまいが別のメーカーさんからガチャで出ます。— なんでもぜんまい / Unlimited Clockwork (@nandemo_zenmai) January 24, 2024
※なんでもぜんまいはTFF株式会社の登録商標です。 https://t.co/V8vx0I3bnV