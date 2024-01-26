【動画・写真】「なんでもぜんまい」のアイデアあふれる使い方を見る！

人の背中につければロボットのように、車につければ装飾品に……思い思いのアイデアで身近な人や物をぜんまい仕掛けにした写真は多くの人の目に留まり、話題になっています。