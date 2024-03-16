【画像集】「自己満足できれば大成功！」タミヤが明かした若き日の鳥山明さんのインタビュー記事
「あのリアルなディテールってミリタリーのプラモデルが好きなことから来てたんだ」「長生きして趣味に没頭する楽しい余生を送って頂きたかった」とファンから大きな反響が寄せられています。
Twitter: @tamiyainc / Via Twitter: @tamiyainc
鳥山明先生にはタミヤも大変お世話になりました。心よりご冥福をお祈りいたします。画像はタミヤニュース147号(1984年1月号)に掲載された記事『模型ファンをたずねて』です。鳥山先生、本当にありがとうございました。(つづく) pic.twitter.com/reZYRttsIB— タミヤ (@tamiyainc) March 11, 2024
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タミヤニュース183号(1986年8月臨時増刊号)と188号(同年12月臨時増刊号)に掲載された鳥山明先生によるエッセイです。素敵なイラストと文章をありがとうございました。(つづく) pic.twitter.com/YS4ZvWnarV— タミヤ (@tamiyainc) March 11, 2024
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そして鳥山明先生には「#タミヤ人形改造コンテスト」にもご参加いただき、その素晴らしい作品は金賞をはじめ何度か賞を獲得されています。模型を好きでいてくださって本当にありがとうございました。改めまして、心よりご冥福をお祈りいたします。 pic.twitter.com/pSOuxj6FQY— タミヤ (@tamiyainc) March 11, 2024