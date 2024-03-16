    【画像集】「自己満足できれば大成功！」タミヤが明かした若き日の鳥山明さんのインタビュー記事

    「あのリアルなディテールってミリタリーのプラモデルが好きなことから来てたんだ」「長生きして趣味に没頭する楽しい余生を送って頂きたかった」とファンから大きな反響が寄せられています。

    春山優花里
    by 春山優花里

    BuzzFeed Contributor

    Twitter: @tamiyainc / Via Twitter: @tamiyainc

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