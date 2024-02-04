【動画で見る】生後3ヵ月、むちむちあんよで歩き回る様子＆現在のボス君
現在のボス君のあんよは、飼い主さんの足と同じくらいのサイズなんだとか……！
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旦那さまへ— ボスちん (@BOSSboss_BMD) January 22, 2024
本物でございます🤣🤣 https://t.co/iQFWnMnuiI pic.twitter.com/2VjaO7Jd1e
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皆さん仔犬のデッカいむちむちあんよいかがですか〜🐶#バーニーズマウンテンドッグ#BerneseMountainDog pic.twitter.com/TzonnYAhOG— ボスちん (@BOSSboss_BMD) January 22, 2024
今は体も大きくなりました（Xアカウント「ボスちん」より） / Via Twitter: @BOSSboss_BMD
たくさん見ていただいてありがとうございます🐶— ボスちん (@BOSSboss_BMD) January 23, 2024
この子は現在2歳になり、みなさんの予想通りデッカい犬になっております🐻デッカいおてても健在です🐾 https://t.co/sRjwo5JOJQ pic.twitter.com/61UfZ71A4C