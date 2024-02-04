    【動画で見る】生後3ヵ月、むちむちあんよで歩き回る様子＆現在のボス君

    現在のボス君のあんよは、飼い主さんの足と同じくらいのサイズなんだとか……！

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @BOSSboss_BMD

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    今は体も大きくなりました（Xアカウント「ボスちん」より） / Via Twitter: @BOSSboss_BMD