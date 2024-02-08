    【動画で見る】「ヨシヨシしてあげたい」雷に怯えるミントちゃんを動画で見る

    思わず抱きしめてたくなるかわいさ……！

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @piennekomint

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