【動画で見る】「ヨシヨシしてあげたい」雷に怯えるミントちゃんを動画で見る
思わず抱きしめてたくなるかわいさ……！
Twitter: @piennekomint
窓の近くにいたら雷が落ちてガクブルになっちゃったみんちゃん🥺こわかったね#猫 #cat #猫がいる幸せ #猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #猫がいる生活 pic.twitter.com/erxf73ynxp— ぴえん猫ミント (@piennekomint) February 5, 2024
Twitter: @piennekomint
昨日のポストの同じアングル、お迎え初日バージョンがありました— ぴえん猫ミント (@piennekomint) February 4, 2024
お顔はしょんぼりだけど先住ネコチャンにも怯まず肝が据わっているみんちゃん
「ふむ、ここがあたらしいおうちか‥」#猫 #cat #猫がいる幸せ #猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #猫がいる生活 pic.twitter.com/qUVx2dHPKc
Twitter: @piennekomint
じー— ぴえん猫ミント (@piennekomint) February 2, 2024
#土アップ祭 pic.twitter.com/3pOK06dpWz