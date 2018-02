More

Doug Pensinger/Getty Images Nicholas, Hunt/Getty Images for Women's Sports Foundation / Via http://

Doug Pensinger/Getty Images Nicholas, Hunt/Getty Images for Women's Sports Foundation / Via http://

Doug Pensinger/Getty Images Nicholas, Hunt/Getty Images for Women's Sports Foundation / Via http://

Mike Powell /Allsport,Alberto E. Rodriguez/Getty Images / Via http://

Mike Powell /Allsport,Alberto E. Rodriguez/Getty Images / Via http://

Mike Powell /Allsport,Alberto E. Rodriguez/Getty Images / Via http://

AFP=時事,Andreas Rentz/Getty Images / Via http://

AFP=時事,Andreas Rentz/Getty Images / Via http://

AFP=時事,Andreas Rentz/Getty Images / Via http://

Duffy/Getty Images,Michael Loccisano/Getty Images / Via http://

Duffy/Getty Images,Michael Loccisano/Getty Images / Via http://

Duffy/Getty Images,Michael Loccisano/Getty Images / Via http://

Cameron Spencer/Getty Images , Han Myung-Gu/Getty Images / Via http://

Cameron Spencer/Getty Images , Han Myung-Gu/Getty Images / Via http://

Cameron Spencer/Getty Images , Han Myung-Gu/Getty Images / Via http://

Robert Laberge/Getty Images,Cameron Spencer/Getty Images / Via http://

Robert Laberge/Getty Images,Cameron Spencer/Getty Images / Via http://

Robert Laberge/Getty Images,Cameron Spencer/Getty Images / Via http://

AFP=時事,Rick Diamond/Getty Images for Scott Hamilton CARES / Via http://

AFP=時事,Rick Diamond/Getty Images for Scott Hamilton CARES / Via http://

AFP=時事,Rick Diamond/Getty Images for Scott Hamilton CARES / Via http://

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:tatsunori.tokushige@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.