大坂なおみ選手「なぜ騒いでいるのか分からない」は誤訳　日清のCMめぐる国内報道

《CMが公開中止されたことについて(会見8:50〜)》

「彼らとは話して、謝罪してくれました。私としては…まず、私は褐色。それは明らかでしょう」

「だから彼らもわざと、ホワイトウォッシング的なことをしようと思ってやったわけではないと思います」

「でも次に私のことを描くようなことがある時には、絶対に私に相談するべきだと思います」

"I’ve talked to them and they’ve apologized. And for me... like, it's obvious. I'm tan. Its pretty obvious. So I don’t think they did it on purpose to be like whitewashing or anything. But I definitely think that the next time that they try to portray me or something, I feel like they should talk to me about it."



《「ホワイトウォッシングだという批判が海外から多く寄せられた背景に、マンガやアニメにおける日本と西洋の文化の違いも影響していると思うか」という質問に対して(会見12:40〜)》

「ここには日本人記者がたくさんいるから、絵のこととかは彼らに聞きたかったら聞けると思いますけど…」

「私としては、このことで怒ったり、悲しんだりする人がいる理由はわかります」

「あの絵を描いた人について私はよくわかっていない部分もあるのですが、確か『テニスの王子様』の作者だったと思います」

「なので、(その質問に答えるためには)この作者が過去にもこういうことをやったことがあるか、調べないといけないと思います」

「正直、この問題についてこれまであまり注意して見ていなかったし、質問されるのも今回が初めてみたいな感じです」

「だから今は間違ったことを言いたくないです。もしよければ、色々調べてからお答えしたいと思います」

"There's a lot of Japanese reporters here, so if you want to ask them about, you know, the drawing thing... But, I think for me, I get why people would be upset about it."

"But then, because the person who drew that, I'm not really sure but I think he was the creator of Prince of Tennis. I feel like you would have to do research on it, like, to see if he has ever done things like this before. But to be honest, I haven't really paid too much attention to this, this is sort of the first time that anyone's asking me questions."

"So, I don't really wanna say anything wrong at this point. I feel like I should do my research before I answer if that's OK."