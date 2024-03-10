【画像】人気歌手の「腰」に注目→描かれたあるものが"謎すぎる"と話題に

Buzz·公開 2024年3月10日【画像】人気歌手の「腰」に注目→描かれたあるものが"謎すぎる"と話題に2024ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワードに登場した、歌手ケイティ・ペリーのボディーアートが話題を呼んでいます。by Matt StoperaBuzzFeed StaffLinkFacebookPinterestTwitterMail 音楽業界や地域社会へ多大な貢献をもたらした女性アーティストたちを表彰する「2024ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワード」。 Rich Polk / Billboard via Getty Images 式に出席した歌手ケイティ・ペリーの後ろ姿が、ネットで注目されています。 Gilbert Flores / Billboard via Getty Images ケイティは、真っ赤なドレスに黒のTバックをチラ見せしたスタイルで、レッドカーペットを歩きました。 Amy Sussman / Getty Images ドレスの他にも注目されたのが、腰にほどこされたボディーアート。チョウの絵が立体的に描かれています。 Gilbert Flores / Billboard via Getty Images 別アングルからの写真がこちら。 Amy Sussman / Getty Images このボディアートは、SNSでも話題になりました。 💬「なんだこれ！」 WHAT IS THAT— BRIYONCÉ💋 #teamsapphira (@briansbloodline) March 7, 2024 Twitter: @briansbloodline 💬「これがタトゥーなわけないよな」 that cannot be a tattoo— ren. (@allswifted) March 7, 2024 Twitter: @allswifted 💬「痛そうだけどキュート🦋」 Looks painful but cute 🦋— Bryanna✨ (@sun_bumm) March 7, 2024 Twitter: @sun_bumm ケイティは自身のインスタグラムにも、ボディアートの写真を投稿。製作に携わったアーティスト、ヒューゴ・ビジャセナー氏をタグ付けしました。 View this photo on Instagram Instagram: @katyperry ケイティとヒューゴは、今年1月にも宇宙人風の特殊メイクでコラボしています👽 View this photo on Instagram Instagram: @katyperry この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：大久保 拓哉