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【画像】人気歌手の「腰」に注目→描かれたあるものが"謎すぎる"と話題に

2024ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワードに登場した、歌手ケイティ・ペリーのボディーアートが話題を呼んでいます。

Matt Stopera
by Matt Stopera

BuzzFeed Staff

音楽業界や地域社会へ多大な貢献をもたらした女性アーティストたちを表彰する「2024ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワード」。

Rich Polk / Billboard via Getty Images

式に出席した歌手ケイティ・ペリーの後ろ姿が、ネットで注目されています。

Gilbert Flores / Billboard via Getty Images

ケイティは、真っ赤なドレスに黒のTバックをチラ見せしたスタイルで、レッドカーペットを歩きました。

Amy Sussman / Getty Images

ドレスの他にも注目されたのが、腰にほどこされたボディーアート。チョウの絵が立体的に描かれています。

Gilbert Flores / Billboard via Getty Images

別アングルからの写真がこちら。

Amy Sussman / Getty Images

このボディアートは、SNSでも話題になりました。

💬「なんだこれ！」

Twitter: @briansbloodline

💬「これがタトゥーなわけないよな」

Twitter: @allswifted

💬「痛そうだけどキュート🦋」

Twitter: @sun_bumm

ケイティは自身のインスタグラムにも、ボディアートの写真を投稿。製作に携わったアーティスト、ヒューゴ・ビジャセナー氏をタグ付けしました。

ケイティとヒューゴは、今年1月にも宇宙人風の特殊メイクでコラボしています👽

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：大久保 拓哉