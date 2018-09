地震がトラウマになった子どもたちのために。熊本市がつくった絵本がある

More

熊本市子ども発達支援センター / Via city.kumamoto.jp

熊本市子ども発達支援センター / Via city.kumamoto.jp

熊本市子ども発達支援センター / Via city.kumamoto.jp

熊本市子ども発達支援センター / Via city.kumamoto.jp

熊本市子ども発達支援センター / Via city.kumamoto.jp

熊本市子ども発達支援センター / Via city.kumamoto.jp

Kota Hatachiに連絡する メールアドレス:Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.