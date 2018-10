豊洲市場で吉野家が“復活”。最初の牛丼にプロも納得「築地と同じ味だ」

More

Kei Yoshikawa / BuzzFeed Japan / Via http://

Kei Yoshikawa / BuzzFeed Japan / Via http://

Kei Yoshikawa / BuzzFeed Japan / Via http://

Kei Yoshikawa / BuzzFeed Japan / Via http://

Kei Yoshikawa / BuzzFeed Japan / Via http://

Kei Yoshikawa / BuzzFeed Japan / Via http://

Kei Yoshikawaに連絡する メールアドレス:kei.yoshikawa@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.