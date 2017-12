妹へのプレゼント代を稼ぐアルバイト中に銃撃され、兄が死亡

Julia Reinstein is a reporter for BuzzFeed News and is based in New York. Julia Reinsteinに連絡する メールアドレス:julia.reinstein@buzzfeed.com.

Amber Jamieson is a reporter for BuzzFeed News and is based in New York. Amber Jamiesonに連絡する メールアドレス:amber.jamieson@buzzfeed.com.

Nobuhiko Satoに連絡する メールアドレス:daichi.ito+sato@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.