イーロン・マスク氏、「X（旧Twitter）有料化」のニュースを遠回しに否定。「有料化するのかしないのか議論」にようやく決着か

発端はマスク氏の「利用者に少額の月額利用料を課す」発言

発端となったのは、9月19日に行われた、マスク氏とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との対談でした。マスク氏はこの中で、botの問題について話題を振られ、



「We are moving to have a small monthly payment for the use of the X system. It's the only way I can think of to combat vast armies of bots.」

(Xのシステム利用者に少額の月額利用料を課す方向へ移行しようとしている。それがbotに対抗するための唯一考えられる手段だ)



――とコメント。この発言はたちまち話題となり「Xが完全有料化を検討している」と世界中で報道されることになりました。