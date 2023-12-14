【画像】意味がわかると恥ずかしいシャツ8選

Buzz·公開 2023年12月14日【画像】意味がわかると恥ずかしいシャツ8選意味が気になる人は、調べてみてください。by Conshea BrownBuzzFeed StaffLinkFacebookPinterestTwitterMail 1.「Thirteen」って13だよね？そうだよね？ u/aleqxander / Via reddit.com 2.「ビール・タバコ・キャンディ・炭酸飲料」教育上よろしくない言葉が…。 u/DoubleSonicBoom / Via reddit.com 3.「Mars（火星）」が2つある。ダメじゃん…。 u/meggrace92 / Via reddit.com 4. この配置だと、「I love Chocolate and my son, Chocolate（チョコレートが大好き。息子の名前はチョコレート）」って読めちゃうんだが…。 u/vinciblanco / Via reddit.com 5. 正しいスペルは、「Massachusetts（マサチューセッツ州）」です。お詫びして訂正いたします。 u/dontflyaway / Via reddit.com 6. ベビー服に「ライオンのように吠え、トラのように強く、キリンのように背を伸ばせ」の言葉…。そんな赤ちゃんイヤだ！ u/angelalacla / Via reddit.com 7. スーパーヒーローの中に、違うヤツが紛れ込んでね？ u/beejumm / Via reddit.com 8. これ本当にアジア…？（小声：アフリカだよ……） u/robburb29 / Via reddit.com 掲示板Redditのスレッド、There was an attempt.. / COMIC SANS GALOREから編集しました。 この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：髙島 海人