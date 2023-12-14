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【画像】意味がわかると恥ずかしいシャツ8選

意味が気になる人は、調べてみてください。

Conshea Brown
by Conshea Brown

BuzzFeed Staff

1.「Thirteen」って13だよね？そうだよね？

u/aleqxander / Via reddit.com

2.「ビール・タバコ・キャンディ・炭酸飲料」教育上よろしくない言葉が…。

u/DoubleSonicBoom / Via reddit.com

3.「Mars（火星）」が2つある。ダメじゃん…。

u/meggrace92 / Via reddit.com

4. この配置だと、「I love Chocolate and my son, Chocolate（チョコレートが大好き。息子の名前はチョコレート）」って読めちゃうんだが…。

u/vinciblanco / Via reddit.com

5. 正しいスペルは、「Massachusetts（マサチューセッツ州）」です。お詫びして訂正いたします。

u/dontflyaway / Via reddit.com

6. ベビー服に「ライオンのように吠え、トラのように強く、キリンのように背を伸ばせ」の言葉…。そんな赤ちゃんイヤだ！

u/angelalacla / Via reddit.com

7. スーパーヒーローの中に、違うヤツが紛れ込んでね？

u/beejumm / Via reddit.com

8. これ本当にアジア…？（小声：アフリカだよ……）

u/robburb29 / Via reddit.com

掲示板Redditのスレッド、There was an attempt.. / COMIC SANS GALOREから編集しました。

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：髙島 海人