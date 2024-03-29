【画像】LAPONE GIRLS所属が発表された会田凛、釼持菜乃、田中優希、坂口梨乃をもっと見る

Browse links
US residents can opt out of "sales" of personal data.
- © 2024 BuzzFeed, Inc
- プレスリリース
- RSS
- プライバシーポリシー
- Consent Preferences
- ユーザー規約
- Ad Choices
- Help
- お問い合わせ
- Sitemap
アイドルグループ「ME:I」が所属する事務所「LAPONE GIRLS」に新たに4名のタレントが所属することが発表されました。ファンからは歓喜の声が多数上がっています。
NEWGIRL IS COMINGhttps://t.co/htTjeyzps9#会田凛 #AitaRin #아이타린#釼持菜乃 #KenmotsuNano #켄모츠나노#田中優希 #TanakaYuuki #타나카유우키#坂口梨乃 #SakaguchiRino #사카구치리노#NEWGIRL_IS_COMING pic.twitter.com/WXJmzYKclo— LAPONE GIRLS (@LAPONEGIRLSinfo) March 29, 2024