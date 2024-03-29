    【画像】LAPONE GIRLS所属が発表された会田凛、釼持菜乃、田中優希、坂口梨乃をもっと見る

    アイドルグループ「ME:I」が所属する事務所「LAPONE GIRLS」に新たに4名のタレントが所属することが発表されました。ファンからは歓喜の声が多数上がっています。

    Ayaka Suo
    by Ayaka Suo

    周防彩華 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @LAPONEGIRLSinfo

    会田凛さん

    釼持菜乃さん

    田中優希さん

    坂口梨乃さん