メンズファッションを着続けたGAP店長が薦める、あなたらしいスタイルの話

メディアの前で話すのに先立って、GEAR(GAY EMPLOYEES, ALLIES AND RESOURCES)という社内グループの地区ミーティングで、せっかくだから、と話してみました。

ギャップジャパンは、各地のプライドパレードやOUT IN JAPANに協賛・参加しており、私もスタッフとして参加していたので、「なんでこの人はいつもこの場にいるんだろう」と不思議に思うスタッフもいたかもしれません。

